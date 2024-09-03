■フレクト 2,422円(+146円、+6.4％) フレクト [東証Ｇ]が続急伸。2日にテクニカル的にも日足一目均衡表の雲抜けを果たし、上昇トレンド転換を示唆した。大企業を主要顧客にマルチクラウド・インテグレーターとしてシステム開発を手掛けるが、今春には統合・分析プラットフォーム「セールスフォース・データ・クラウド」の導入支援を開始、顧客サポートやマーケティン