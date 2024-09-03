◇パ・リーグ楽天5―2オリックス（2024年9月2日楽天モバイル）楽天は荘司康誠投手（23）が2日に神奈川県内の病院で「右肘関節クリーニング術」を行ったと発表した。試合復帰まで4カ月を要する見込みで今季中の復帰は絶望的だ。22年ドラフト1位で入団し、新人だった昨季は5勝をマーク。2年目の今季はコンディション不良などで本調子には程遠く、7試合で1勝4敗、防御率6.98。今江監督は「中途半端にやっても仕方がない。来