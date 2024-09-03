◇ナ・リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（2024年9月2日フェニックス）元ヤクルト監督で野球解説者の古田敦也氏（59）が2日（日本時間3日）、アリゾナ州フェニックスのチェース・フィールドで行われたダイヤモンドバックス―ドジャース戦で始球式を務めた。昨春キャンプ、今春キャンプとヤクルト時代の元同僚、ダイヤモンドバックスのロブロ監督の依頼を受けて臨時コーチを務めた古田氏は、ロブロ監督を捕手役に投