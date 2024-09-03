宝塚歌劇団は2日、昨年9月に所属団員が急死した宙組のトップ芹香斗亜（せりか・とあ）が、来年4月27日付で退団すると発表した。芹香は3日午前、大阪市内で退団会見を開く。芹香は07年入団。星組、花組をへて宙組へ移り、昨年6月に宙組トップに就任。同9月29日、兵庫・宝塚大劇場で本拠地お披露目公演が開幕したが、上演2日で取りやめとなった。今年6月20日、宝塚大劇場でショーのみ特別公演の初日を迎え、約9カ月ぶりに再開。8月25