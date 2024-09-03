ある日の深夜、突然呼吸困難に陥ってしまった みほはは(@miho.haha)さんの次男ゆーくん。みるみる顔が青ざめ、のどからは「ゴロロロ、ゼロロロ」と、恐ろしい音がしています…。パニックになってしまったみほははさんでしたが「この子を守れるのはわたしだけ」と自分に言い聞かせ、ひとまず喘息用の吸入を試みます…。『救急車を呼べなくて』をダイジェスト版でごらんください。 ©miho.haha ©miho.