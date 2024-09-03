巨人・戸郷翔征投手（２４）が２日、自身２年ぶりの中４日での先発となる５日・ヤクルト戦（岐阜）へ向けてエースの覚悟を示した。前日（１日）の自身の休養日を経て、甲子園の室内練習場でキャッチボールなどで調整。「１００球を超えてもいくと思いますし、それはベンチが判断する。僕は何球でもいける調整をしていければ」と力強く語った。８月３１日の阪神戦（甲子園）は５回まで１安打投球も、２―０の６回に佐藤輝に逆転