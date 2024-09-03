阪神の高橋遥人投手（２８）が２日、甲子園で行われた投手指名練習に参加し、約３年ぶりの甲子園での先発登板に意気込んだ。３日・中日戦は同姓の高橋対決。チームは首位・広島と今季最大の５・５ゲーム差と逆転優勝へ崖っぷちの状況。復帰後２連勝中の左腕が聖地の声援も味方に、再びチームを救う快投を見せる。１軍の甲子園のマウンドに遥人が帰ってくる！満員のスタンドから降り注ぐ拍手と歓声。約３年ぶりに目に焼き付ける