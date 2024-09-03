阪神の森下翔太外野手（２４）が２日、高橋宏撃ちの突破口となることを誓った。今季の対戦は５月１４日（豊橋）のみだが、４打数２安打の対戦打率・５００と好相性。首位・広島とは５・５差。勝ち続けることでしか、逆転優勝への道は切り開けない状況になってきた。再び快音を鳴らし、６連戦初戦を白星で飾る。再進撃の立役者となるため、森下が好相性を誇る高橋宏撃ちの先陣を切る。「いいピッチャーと対戦するのは楽しみで