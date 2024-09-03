4日の中日戦に先発する阪神・村上に強力な援軍だ。3日の同戦のファーストピッチに東洋大後輩にあたるパリ五輪女子レスリング76キロ級金メダルの鏡優翔（22）が登場。虎党を公言している“ツヨカワクイーン”からのバトンを受け取り、快投を期した。「ストライク入るように応援したい。会ったらあいさつしようと思います。金メダルを獲っているので、その流れをもらいたい」面識こそないが、母校が同じで阪神ファンと来れば親