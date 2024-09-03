サッカー日本代表は２日、２０２６年Ｗ杯北中米大会アジア最終予選の中国戦とアウェーのバーレーン戦に向けて、千葉市内で始動した。この日は国内組７人、海外組９人の計１６人が参加。３日に２７人全員が合流する。１月から行われたアジア杯以来、約７カ月ぶりの代表復帰となったＭＦ三笘薫（２７）が“脱スーパーサブ”を宣言した。三笘がスーパーサブとして存在感を示した前回のＷ杯最終予選から進化した姿を見せる。これま