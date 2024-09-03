歌舞伎俳優の市川團十郎（４６）と、ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのジュニア内グループ・Ｌｉｌかんさいの嶋粼斗亜（２１）が２日、都内で舞台「ＪＡＰＡＮＴＨＥＡＴＥＲ『ＳＥＩＭＥＩ』」（来年２月１９〜２４日、大阪・オリックス劇場他）の製作発表会見に登場した。平安を舞台に陰陽師・安倍晴明の世界を、荒事の要素を取り入れて舞台化。ドラマや映画、漫画など過去にさまざまな形で表現されてい