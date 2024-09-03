全日本大学野球連盟は１日、ホームページで「プロ志望届」の提出者の掲載を開始し、ドラフト１位候補の最速１５４キロ左腕、関大・金丸夢斗投手１人を掲載した。日本高野連も公式ホームページで掲載を開始。ドラフト上位候補の神戸弘陵・村上泰斗投手や今春センバツに出場した阿南光・吉岡暖投手ら１９人を掲載した。プロ志望届の提出期限は１０月１０日まで。ドラフト会議は同２４日に行われる。