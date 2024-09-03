「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（３日、有明アリーナ）ダブル世界戦の前日計量が２日、横浜市内で行われ、４団体統一世界スーパーバンタム級王者・井上尚弥（３１）＝大橋＝は５５・３キロ、挑戦者のＴＪ・ドヘニー（３７）＝アイルランド＝は５５・１キロでクリアした。過去、１日で１２キロもリカバリーしたことがあるドヘニーに対し、尚弥は「自分相手に１０キロ以上戻したらボクシングで