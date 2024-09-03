「Ｕ１８アジア選手権・１次リーグ、日本１９−０香港」（２日、天母棒球場）野球のＵ−１８アジア選手権が２日、台北などで開幕し、１次リーグＢ組の高校日本代表は香港に１９−０で五回コールド勝ちで大勝発進を決めた。大阪桐蔭・徳丸快晴外野手（３年）が３安打４打点を記録するなど先発全員安打で１７安打と大爆発。投手陣は３人の継投で計１２奪三振を記録し、ノーヒットノーランリレーを達成した。徳丸の快音で打線に