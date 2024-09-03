北条政子役のＬｉＬｉＣｏさん（伊勢原市提供）伊勢原市はこのほど、１０月５、６日に開催される「第５７回伊勢原観光道灌まつり」のメインイベント「太田道灌公鷹（たか）狩り行列・北条政子日向薬師参詣行列」の道灌役にタレントの小田井涼平さん、政子役にＬｉＬｉＣｏさん夫妻を起用すると発表した。小田井さんは、ムード歌謡コーラス「純烈」の元メンバー。ＬｉＬｉＣｏさんは、映画コメンテーターや俳優などで活躍してい