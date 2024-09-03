巨人のココ・モンテス内野手（２７）が２日、来日１号を予告した。２６試合で打率３割３分７厘で３番に定着した一方、９１打席でノーアーチ。惜しいフェンス直撃打を連発している助っ人は「予感はある」と３日からのヤクルト３連戦（京セラＤ、岐阜）での一発を宣言した。“ミスターツーベース”が豪快な一発を予告だ。全２９安打中、二塁打が１３本。７月の加入にもかかわらず、既に岡本和、吉川、大城卓に次ぐ本数をマークし