1人で活動しているPL学園硬式野球部の川村得さん高校野球の甲子園大会春夏連覇を誇る大阪府富田林市のPL学園高硬式野球部を1人の部員がつないでいる。暴力事件で2016年に休部となったが、昨年7年ぶりに2年生川村得さん（17）が活動を再開。公式戦には出場しないまま「いつかチームの復活を」と練習を積んできた。1980年代に桑田真澄さん、清原和博さんを擁し黄金時代を築いた。甲子園では春夏7度優勝。一方、厳しい規律はあつ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. ディズニーで転売ヤー 子の姿も?
- 2. 自慰行為強要 学生の凄惨いじめ
- 3. 「24時間」上田の司会ぶりが波紋
- 4. 「最後に金」24時間の演出に批判
- 5. あの ハグ姿の反響に「キモい」
- 6. 24時間マラは茶番? 速度に呆れ声
- 7. 豪邸から家賃6万 青汁王子を直撃
- 8. 兵庫知事問題 文春が新音声入手
- 9. 水卜アナZIP出演 山里がクレーム
- 10. フワ騒動 アイドルが巻き添えか
- 1. ディズニーで転売ヤー 子の姿も?
- 2. 自慰行為強要 学生の凄惨いじめ
- 3. 兵庫知事問題 文春が新音声入手
- 4. キャンプ場で生き埋め 1人死亡
- 5. 兵庫県知事 就任後に豹変のワケ
- 6. 母は妊娠8カ月 2歳児死亡で悲痛
- 7. 「西友」が買収 札幌から消滅へ
- 8. ママ頑張って 2歳児の最期の言葉
- 9. マンションから転落 女児死亡
- 10. 日本離れて 迷惑な外国人に辛辣
- 1. 男女4人でドライブ旅行 絶縁へ
- 2. 妻は自死し子が失踪...父の後悔
- 3. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 4. 「ロキソニン」など値上げへ
- 5. 会った日に…高校生の恋愛事情
- 6. 24時間TV寄付金着服 元局長の今
- 7. 全国最年少、27歳の秋田・大館市長が初…
- 8. 兵庫パワハラ知事の去就巡り維新が分裂…
- 9. 政府の“移住婚”支援案に「順序が違う…
- 10. LINEきて…同人ビデオ出演の恐怖
- 1. 体が高額取引 アルビノ巡る実態
- 2. 韓アイドル「独島」歌い批判殺到
- 3. 全身皮膚病の猫 治療後「変貌」
- 4. スマホ夢中 異変気づかず孫溺死
- 5. 露大統領 ウ軍の越境攻撃は失敗
- 6. TWICE活動休止中にバイト 初告白
- 7. 100t以上の魚の死骸 ギリシャ
- 8. 9人死亡 印でオオカミ襲撃相次ぐ
- 9. モンゴル プーチン氏を逮捕せず
- 10. 妻に薬盛り男72人にレイプか 仏
- 1. 「ながら勉強」子の学力水の泡
- 2. トヨタ 不正3車種の生産再開延期
- 3. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 4. 「サトウのごはん」値上げへ
- 5. 投資家「9月は最悪」買いどきは
- 6. セブン ドーナツ販売を再開へ
- 7. PS5が衝撃の値上げ SONYの言い分
- 8. 宝くじの日 当せん番号が発表
- 9. 8月のコロナ破たん235件 高水準
- 10. 60歳貯金0から逆転 資金の作り方
- 1. 洗浄機能も搭載 進化するルンバ
- 2. 人気イヤホンがAmazonで27%OFFに
- 3. Amazonでビールが最大33％オフに
- 4. 新築マンション「買えない」7割
- 5. コールマンがAmazonで最大42%OFF
- 6. IBMと日立、AWSが地域金融機関のDX推進…
- 7. 血液の備蓄不足 猛暑で足遠のく
- 8. 【ライブドアショッピング】9/2の注目…
- 9. 化石から判明した、あるジュゴンの悲劇…
- 10. 極薄の「iPhone17 Air」を発表か
- 1. 平本蓮の薬物疑惑「すべて事実」
- 2. 平本蓮 薬物疑惑の全容を説明
- 3. 大谷 8月に超速帰宅が目立った訳
- 4. 疑惑告発者に黒幕? 平本蓮が言及
- 5. 平本蓮にこそ黒幕が…意味深発言
- 6. 平本蓮 体の変化を指摘され反論
- 7. 長谷部誠コーチの入閣「違和感」
- 8. 賞金2.9億円のeスポ大会 札幌で
- 9. 両腕ない選手 最後のパラで金
- 10. 大谷「懐かれてない説」の真相
- 1. 「24時間」上田の司会ぶりが波紋
- 2. 「最後に金」24時間の演出に批判
- 3. あの ハグ姿の反響に「キモい」
- 4. 24時間マラは茶番? 速度に呆れ声
- 5. 豪邸から家賃6万 青汁王子を直撃
- 6. 水卜アナZIP出演 山里がクレーム
- 7. フワ騒動 アイドルが巻き添えか
- 8. やす子見物客のせいで渋滞 怒り
- 9. しみけん 16歳娘との関係を告白
- 10. 田崎氏が告白 総理向いてない人
- 1. 「ねこ検定」全国一斉に開催へ
- 2. オンラインでは完売…cocaの大人気トッ…
- 3. 「性格イケメンな男性」の特徴
- 4. 無印とReebokの衝撃コラボ。「攻めてて…
- 5. 50代からは「やめるべき」美容法
- 6. 普通の容姿羨ましい…美人の主張
- 7. 痛んだ野菜を隠蔽して提供…怒り
- 8. 浮気者によく見られる特徴3選
- 9. 恋人と旅行したい都道府県ランク
- 10. 地震速報 動じなかった飼い犬