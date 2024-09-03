1人で活動しているPL学園硬式野球部の川村得さん高校野球の甲子園大会春夏連覇を誇る大阪府富田林市のPL学園高硬式野球部を1人の部員がつないでいる。暴力事件で2016年に休部となったが、昨年7年ぶりに2年生川村得さん（17）が活動を再開。公式戦には出場しないまま「いつかチームの復活を」と練習を積んできた。1980年代に桑田真澄さん、清原和博さんを擁し黄金時代を築いた。甲子園では春夏7度優勝。一方、厳しい規律はあつ