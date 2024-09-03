歌舞伎俳優の市川團十郎（46）と関西ジュニア「Lilかんさい」の嶋崎斗亜（21）が2日、都内で舞台「JAPANTHEATER『SEIMEI』」の製作発表会見に出席した。歌舞伎を中心にさまざまな要素を融合して、平安時代の陰陽師・安倍晴明の世界を舞台化するエンターテインメント作品。数々の作品で描かれてきた晴明を演じる團十郎は「（従来の）イメージ通りにならないように努力したい」と意気込んだ。久々に大きな新作に挑む團十郎。