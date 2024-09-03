◇第13回U18アジア選手権・1次ラウンドB組日本19―0香港（2024年9月2日天母）日本の投手陣が力を発揮した。高尾（広陵）、藤田（東海大相模）、田崎（興南）の3投手が計5回を無安打無失点に封じて「継投ノーノー」を達成。小倉全由監督は「マウンドは投げにくそうだったけど、丁寧に抑えてくれた」と評価した。今秋ドラフト候補でプロ入りも選択肢に入れている高尾は先発で2回を投げて4三振も奪い「これからどんどん厳