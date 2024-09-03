◇ダブル世界戦世界バンタム級タイトルマッチ王者・武居由樹12回戦同級1位・比嘉大吾（2024年9月3日有明アリーナ）元WBC世界フライ級王者で挑戦者の比嘉は、約6年4カ月ぶりの世界王座奪回に自信を見せた。計量は王者と同じ53・4キロでクリア。18年4月の3度目の防衛戦で前日計量に失敗した苦い経験を踏まえ「計量パスしたらみんなに褒められました。“前科者”は褒められるんですよ」と笑いを誘う余裕も。計量後