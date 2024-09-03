三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳの今市隆二が３８歳の誕生日を迎えた２日、ソロ初となる日本武道館公演を行った。台風一過で天候にも恵まれ、観客１万人と“トリプルの喜び”を共有。２時間半にわたって「ＲＥＤ」「ＴＵＸＥＤＯ」を含む全２１曲を届け、聖地に熱い歌声を響かせた。ソロプロジェクト「“Ｒ”ＯＡＤ」の一環として、３月からファンミーティングやツアーを開催し、アルバム「Ｒ」を発売。ソロ活動で作り