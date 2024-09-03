◆パ・リーグ楽天５―２オリックス（２日・楽天モバイル）難局を切り抜けるには、少し荷が重かった。「自分の守備のミスで招いた失点でもあったので…」。オリックスの連勝は４で止まり、ＣＳ圏内の３位・ロッテと６差に拡大。先発・高島は２敗目を喫し、同時に５回の失点シーンと向き合った。小郷に同点打を浴び、１死一、三塁で小深田がセーフティースクイズ。一塁側に転がった打球をめぐり、捕手の森と交錯した。「森さん