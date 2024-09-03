◆関西六大学秋季リーグ戦第１節１回戦大商大６―０神院大（２日・南港中央）台風１０号の影響で延期になっていた秋季リーグが開幕した。５連覇中の大商大が神院大に先勝。１０月２４日のドラフト会議で上位候補に挙がる渡部聖弥外野手（４年）は「４番・三塁」で出場し、初回に先制２ラン、８回にはリーグ史上１４人目となる通算１００安打目を放った。春２位の大経大は、ドラフト候補の最速１５１キロ右腕・林翔大（４年）