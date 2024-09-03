◆関西学生アメリカンフットボールリーグ１部近大１３―１２京大（２日・ＭＫタクシーフィールドエキスポ）台風１０号の接近で延期された秋のリーグ戦が３日遅れで開幕し、昨季５位の近大は第４クオーター（Ｑ）の逆転タッチダウン（ＴＤ）で、同４位の京大を２年ぶりに破った。今春就任した古橋由一郎ヘッドコーチ（ＨＣ、５９）はリーグ戦初陣で初勝利。昨季３校同率優勝の関大は同６位の神戸大をくだし、１５年ぶりの単独優