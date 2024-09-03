◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＣ、ＩＢＦ、ＷＢＯ世界スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）タイトルマッチ１２回戦統一王者・井上尚弥―ＷＢＯ同級２位ＴＪ・ドヘニー（３日、東京・有明アリーナ）世界４団体スーパーバンタム級統一王者の井上尚弥（大橋）が２日、横浜市内で防衛戦（３日、東京・有明アリーナ）の前日計量を行った。５５・３キロのリミットでパスし、「数年後」フェザー級に階級を上げることを見据え、