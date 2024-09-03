サッカー日本代表が２日、２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選の中国戦（５日・埼玉）、バーレーン戦（１０日・バーレーン）に向け、千葉市内で始動した。過去２大会連続で黒星を喫した“鬼門”の最終予選初戦で、ＦＷ三笘薫（２７）＝ブライトン＝はＡ代表で約１年ぶりとなる先発出場が有力。主軸としての自覚を胸に、これまでの代表キャリアで、不思議と苦しんできた「初戦」でチームを勝利に導くことを誓った。これまでの三笘と