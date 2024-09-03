◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２日（日本時間３日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。試合前にはロバーツ監督が大谷の今後について言及した。３日（同４日）からは敵地・エンゼルス戦。昨季まで６年間在籍した古巣の本拠地で大谷は初の公式戦を迎える。３月のオープン戦でがい旋した際は特別映像