柔道男子100キロ級で21年東京五輪金メダルのウルフ・アロン（28＝パーク24）が2日、来年6月の全日本実業団体対抗大会で現役引退すると発表した。個人戦7位だったパリ五輪を終え、地元の東京都葛飾区役所を表敬訪問後に取材に応じ、「最後（の大会）はそこと決めている。悔いはない」と語った。今後は10月の国民スポーツ大会に開催地の佐賀県代表として出場後、12月8、9日のグランドスラム東京大会（東京体育館）が日本代表と