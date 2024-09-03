Snow Manが、9月10日より全国で放映開始される不二家の新CMに出演。また、Snow Manの新曲「A PIECE OF CAKE」も起用された。 （関連：【動画あり】Snow Manメンバーが揃って出演、不二家の新CM） 不二家が“Smile Switch（スマイル・スイッチ）”をテーマに展開するチョコレート『ルック』とケーキ（洋菓子）共同プロモーションにて、ブランドキャラクターを務め5年目となるSnow Man。