◇パリ・パラリンピック第6日（2024年9月2日）バドミントン女子シングルス（車いすWH1）決勝で、里見紗李奈（26＝NTT都市開発）がタイ選手に2―1で逆転勝ちし、2大会連続の金メダルを獲得した。山崎悠麻（36＝NTT都市開発）と組んだ1日のダブルス（車いす）決勝で敗れ、銀メダルに終わった悔しさを晴らした。車いすテニス女子シングルスの上地結衣（30＝三井住友銀行）は準々決勝へ勝ち上がった。激闘を制した里見の頬をうれ