日本高野連は2日、公式サイトでプロ入り希望の高校生に義務付けた「プロ野球志望届」提出者の掲載を始めた。この日までに、今春の選抜大会で8強に入った阿南光（徳島）の吉岡暖投手、今夏の甲子園大会に出場した聖カタリナ学園（愛媛）の有馬恵叶投手ら19人が提出した。「朗希2世」が、ついに決断した。仙台育英の最速151キロ右腕・山口廉王（れお）投手（3年）が2日、近日中にプロ志望届を提出することが分かった。ロッテ・