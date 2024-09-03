Snow Manが、10日から放送の不二家「ルック」と「不二家洋菓子店」の新CMに出演する。「Smile Switch」をテーマにしたプロモーションのブランドキャラクター就任5年目となる。新CMで「チョコ天使」に扮（ふん）した深澤辰哉（32）は「天使でかわいらしいというよりは、ミュージカルの舞台上で堂々とセリフを言うイメージでした」。