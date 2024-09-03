■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄市場 [ 割安/割高 ] (4263) サスメド 東証グロース [ 割安 ] (143A) イシン 東証グロース [ 分析中 ] (5574) ＡＢＥＪＡ 東証グロース [ 分析中 ] (9211) エフ・コード 東証グロース [ 割安 ] (4888) ステラファーマ 東証グロース [