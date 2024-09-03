気象台は、午前3時5分に、大雨警報（浸水害）をひたちなか市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】茨城県・ひたちなか市に発表北部では、3日明け方まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■ひたちなか市□大雨警報【発表】・浸水3日明け方に警戒1時間最大雨量40mm