気象台は、午前2時54分に、大雨警報（土砂災害）を館山市、南房総市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】千葉県・館山市、南房総市に発表南部では、3日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■館山市□大雨警報【発表】・土砂災害3日夕方にかけて警戒■南房総市□大雨警報【発表】・土砂災害3日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量40mm