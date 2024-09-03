◆米大リーグダイヤモンドバックス―ドジャース（２日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が２日（日本時間３日）、敵地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で先発出場する。ナ・リーグ西地区首位を走るド軍と同地区２位のＤバックスの直接対決も最終第４戦。大谷は第１戦で２回に４３盗塁目、８回に４３号ソロをマークし、史上初となる「４３―４３」を達成。第２戦では初回に通