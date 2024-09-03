敵地・Dバックス戦に「1番・指名打者」で出場する【MLB】Dバックス ー ドジャース（日本時間3日・フェニックス）ドジャースの大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で出場する。2試合ぶり45号に期待がかかる。前日1日（同2日）の同カードでは「1番・指名打者」で出場し、4打数無安打3三振に終わった。今季11度目の1試合3三振で打率は.291、OPSは.991。8回に途中交代した。チー