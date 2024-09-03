3日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比170円高の3万8860円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8700.87円に対しては159.13円高。出来高は3837枚となっている。 TOPIX先物期近は2722.5ポイントと前日比8ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.51ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 3