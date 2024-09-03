中国とアフリカの経済貿易協力、さらなる発展へアフリカに輸出する建設機械を確認する税関職員。（資料写真、南京＝新華社記者/劉巍巍）【新華社南京9月2日】中国税関総署のデータによると、中国とアフリカの1〜7月の貿易額は前年同期比5.5％増の1兆1900億元（1元＝約21円）だった。エジプトのニュースサイト「Elbalad.news」は「中国とアフリカの経済貿易協力は深まり続け、実りが多く、活力にあふれている」と評価し「中国