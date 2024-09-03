習近平主席、ギニア大統領と会談2日、ドゥンブヤ大統領（左）と握手を交わす習近平主席。（北京＝新華社記者/丁林）【新華社北京9月2日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は2日夜、中国・アフリカ協力フォーラム（FOCAC）サミット出席のため訪中したギニアのドゥンブヤ大統領と北京の人民大会堂で会談した。習近平主席、ギニア大統領と会談2日、ドゥンブヤ大統領と会談する習近平主席。（北京＝新華社記者/姚大偉）
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