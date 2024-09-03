プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「豚骨付きバラ肉の赤ワイン漬け焼き」 「炊飯器でパエリア風ピラフ」 「豆腐サラダ」 「フルーツティー」 の全4品。 バーベキューメニューをおうちで。お客様が来られた日の夕食にも。【主菜】豚骨付きバラ肉の赤ワイン漬け焼き 前日に仕込めば焼くだけ簡単！！ ©Eレシピ 調理時間：30分+漬ける時間 カロリー：589Kcal レシピ制作：料理講師