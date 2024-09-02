中部管区警察局に新しい局長が着任しました。新局長の郷治知道氏は神奈川県出身の57歳。東京大学法学部卒で、警察庁に入庁後、宮崎県警本部長などを歴任しました。 【写真を見る】中部管区警察局に新局長が就任「情報に敏感に効果的な調整を」 中部地方の6県を管轄する中部管区警察局は各県警が連携する犯罪捜査や、大規模災害対応の「調整役」を担います。会見で郷治新局長は「情報に敏感になって効果的な調整をしていきたい