ロシアのプーチン大統領が2日、ノモンハン事件「戦勝」85年の記念式典などに出席するため、国際刑事裁判所（ICC）加盟国のモンゴルに到着した。ICCは昨年3月、ウクライナ侵攻をめぐりプーチン氏に対して逮捕状を発行。加盟国は逮捕の義務を負うが、モンゴル政府はプーチン氏を歓迎し、逮捕しなかった。【写真】「ロシア人殺す」叫ぶ少女、衝撃受けた高齢者国営TVがあおる恐怖プーチン氏は同日夜、首都ウランバートルの空港に