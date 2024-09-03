スマホ決済サービス「au PAY」を磯丸水産で利用すると、Pontaポイントが還元されるキャンペーンが開始された。期間は、30日まで。 磯丸水産の対象店舗において、au PAY（コード支払い）で1回3000円以上の支払いをすると、最大10％のPontaポイントが還元される。期間中の還元上限は、2000ポイント。 本キャンペーンは、SFP創業40周年と磯丸水産開業15周年を記念して実施される。