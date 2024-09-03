【肩ズンFig. MOOMIN Part3】 9月上旬 発売予定 価格：1回300円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「肩ズンFig. MOOMIN Part3」を9月上旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、相手の肩に「ズン」と頭をもたれる仕草「肩ズン」をテーマにしたフィギュアシリーズ「肩ズンFig.」ムーミンの第3弾。約50mmのころんとした大