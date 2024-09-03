【ラバFig.ディズニーヴィランズ】 9月上旬 発売予定 価格：1回400円 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ラバFig.ディズニーヴィランズ」を9月上旬に発売する。価格は1回400円。 ラバー素材でできたフィギュア「ラバFig.」シリーズより、デフォルメデザインのディズニーヴィランズが登場。「女王」、「マレフ