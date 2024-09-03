池田隆雅容疑者（大阪府警提供）犯罪収益のマネーロンダリング（資金洗浄）を請け負うグループが摘発された事件で、大阪府警は2日、組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑などで主犯格とみられる住所、職業不詳の池田隆雅容疑者（38）を逮捕した。府警によると、池田容疑者は4月までに日本を出国。府警は同容疑者らを公開手配し、シンガポールの空港から2日に関西空港に到着したところを逮捕した。事件の逮捕者は別の主犯格