3日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2024年9月限は前日比160円高の3万8850円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値3万8700.87円に対しては149.13円高。出来高は3533枚となっている。 TOPIX先物期近は2721.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIXの現物終値比は5.51ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 3