自民党の総裁選は告示を10日後に控え、今週、立候補表明が相次ぐ「出馬ラッシュ」となる見通しです。林官房長官は、3日に記者会見を開き、出馬表明することを発表しました。自民党・桜井参院議員：林さんを応援させていただきます。林官房長官：百万力の援軍を得た気持ち。また、茂木幹事長は、4日に出馬会見、5日に政策発表会見を行うと発表しました。小泉元環境相は6日、高市経済安全保障相は9日に出馬を表明する予定です。12日