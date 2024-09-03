◆9月3日生まれの著名人◆楳図かずお（36年＝漫画家）佐久間一行（77年＝芸人）清人（78年＝バッドボーイズ）田村裕（79年＝麒麟）梶裕貴（85年＝声優）水沢アリー（90年＝タレント）染谷将太（92年＝俳優）浅倉樹々（00年＝タレント）